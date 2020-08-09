بريدة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم, في مجلس الاستقبال الرئيسي بإمارة المنطقة اليوم, مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة، ومديري الإدارات والأقسام من منسوبي إمارة المنطقة المهنئين بعيد الأضحى المبارك.وهنأ سمو أمير منطقة القصيم خلال الاستقبال , الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك, منوهاً بالجهود التي قدمتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج خصوصاً في هذه الظروف العصيبة التي طالت العالم أجمع بسبب جائحة كورونا , مشيراً على أن الجهود انعكست من خلال الانضباطية التامة في أداء مناسك الحج , مثنياً سموه على النجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام من خلال الخدمات التي قدمتها الجهات الأمنية والحكومية والأهلية كافة ، والتي ترسم علو وشرف هذه البلاد من خلال خدمة ضيوف بيت الله الحرام.كما هنأ سموه القيادة الرشيدة - أيدها الله - وكل مسؤول ومواطن في هذا الوطن على النجاح لحج هذا العام الذي يفتخر ويعتز به جميع المواطنين والمواطنات، لما قدم فيه من جهود وإنجازات ترسم المهنية والاحترافية في سهولة تنقلات حجاج بيت الله الحرام وفي المشاعر المقدسة , لافتاً الانتباه إلى أنه بتكاتف الجميع بتحمل مسؤولياته فلا خوف على هذا الوطن.وسأل أمير منطقة القصيم المولى عز وجل, أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان, وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي, ويعين وينصر دروع هذا الوطن وأبنائه في كل مكان, ويعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , وأمير الفوج العاشر نايف بن عمر بن ربيعان وأمير الفوج الخامس جامع بن عبدالعزيز بن جامع , ووكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي , ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومدير خدمات المياه بالمنطقة عبدالمحسن الفريحي , ومديرو القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة , ومسؤولو الإمارة.// انتهى//15:04ت م0082