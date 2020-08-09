الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسيستضيف فريق الهلال نظيره الفتح غداً ، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض ، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .يسعى الهلال لكسب نقاط المباراة ومواصلة الانتصارات ، إذ يتصدر الترتيب برصيد 54 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على النصر 4 - 1 ، مما جعله يبتعد في الصدارة بفارق 9 نقاط قبل 7 جولات من ختام المسابقة .في المقابل يدخل الفتح اللقاء برصيد 22 نقطة بالمركز الـ14 ، بعد فوزه في الجولة الماضية على الفيحاء بهدفين دون مقابل ، وليس أمامه سوى الفوز للابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط .// انتهى //15:25ت م0089