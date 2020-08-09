الطائف 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الكبير الفرعية تعديات أقيمت على جنبات طريق السيل شمال الطائف بمساحة تجاوزت 100 ألف متر مربع، إذ عمد المحدثون على إقامة تعديات مختلفة كالأسوار الإسمنتية والعقوم الترابية والغرف الحديدية والخيام وأشغال متنوعة دون مسوغ نظامي.وباشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية ولجنة التعديات بشمال الطائف أعمال إزالة التعديات للحد من استغلال الأراضي الحكومية البيضاء، حيث تهدف أعمال التعديات المقامة إلى استغلال الأراضي على الطرق السريعة والمجاورة للمشاريع التنموية بهدف تحويلها لملكيات خاصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطريقة غير مشروعة, إلى جانب معالجة عدداً من التعديات العشوائية المخالفة على أراضٍ بيضاء حكومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.// انتهى //15:27ت م0090