جيزان 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأنهت جمعية معين الخيرية بمنطقة جازان اليوم ، توزيع 7750 سلة غذائية ، على الأسر المستفيدة من خدماتها وذلك ضمن مبادرة "العشر الفضيلة" .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالعزيز عارضي أن الجمعية قامت بإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة في" 69 " قرية ، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مشيرا إلى أن السلال الغذائية تضمنت جميع المواد الأساسية.وأفاد أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وسد احتياجاتهم مقدما شكره للجهات والمؤسسات الداعمة للمبادرة ، داعياً الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء .//انتهى//15:34ت م0091