القطيف 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسنفذت بلدية محافظة القطيف، 120 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحلات التجارية والغذائية.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن هذه الجولات أسفرت عن زيارة 606 منشآت، ومصادرة 3393 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 11 منشأة تجارية، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها البلدية في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة.وأكد الحسيني على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل من خلال مركز 940.// انتهى //15:37ت م0092