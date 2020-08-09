الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واستنطلق غداً منافسات الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ", التي ستقام بنظام الإقصاء من مباراة واحدة حيث ستستكمل البطولة على هذا النحو وبشكل "بطولة مجمعة" في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وتقام غداً مباراتان تضمان مانشستر يونايتد وإنتر أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث يلتقي الأول مع كوبنهاغن الدنماركي في كولن والثاني مع باير ليفركوزن الألماني في دوسلدورف.وعاودت المسابقة القارية نشاطها الأسبوع الفائت بعد توقف دام قرابة خمسة أشهر بسبب جائحة "كوفيد-19" حيث أقيم إياب الدور ثمن النهائي في ملاعب الأندية الخاصة بها باستثناء المواجهتين الإيطالية-الإسبانية بين إنتر وخيتافي من جهة وروما وإشبيلية من جهة أخرى وذلك لأن البلدين كانا الأكثر تضرراً من الجائحة في القارة مما أدى إلى إغلاق الحدود بينهما وبالتالي تعذّر سفر الفرق وخوض لقاءي الذهاب.واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" قراراً في شهر يوليو الفائت لاستكمال المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوكول صحي صارم، من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في أغسطس.وسيخضع اللاعبون والمدربون والعاملون لفحوصات الكشف عن "كوفيد-19" قبل السفر إلى ألمانيا وعشية كل مباراة حتى انتهاء البطولة, . ونصح الاتحاد الأوروبي "ويفا" الفرق بالسفر على متن طائرات خاصة وعدم الاحتكاك مع عامة الناس والمكوث في فنادق خاصة حيث سيخضع اللاعبون للعزل بصورة قاسية من أجل تفادي أي انتقال محتمل للعدوى.وسيكون يونايتد، حامل لقب المسابقة عام 2017 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حينها، مرشحاً للتأهل على حساب كوبنهاغن نظراً للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز في يونيو الفائت, إذ ضمن الفريق مقعداً في ربع النهائي بفوزه على لاسك النمسوي 7-1 في مجموع المبارتين (5-صفر و2-1)، فيما عوض كوبنهاغن تأخره صفر-1 ذهاباً أمام باشاك شهير التركي إلى فوز بثلاثية نظيفة.ورغم أن يونايتد خرج من الدور نصف النهائي لكأس إنجلترا أمام تشلسي، إلا أنه يقدم مستويات عالية منذ وصول البرتغالي برونو فرنانديش من سبورتينغ لشبونة في يناير وهو لم يخسر في مبارياته الـ14 الأخيرة في الدوري الإنجليزي بما فيها تسع بعد الاستئناف، مما مكنه من احتلال المركز الثالث على حساب تشلسي وليستر سيتي, معتمداً على قوته الهجومية المتمثلة بفرنانديش والفرنسيين أنتوني مارسيال وبول بوغبا والمهاجمين ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود.وفي حال بلغ يونايتد نصف النهائي، سيلتقي بالفائز من مواجهة إشبيلية حامل اللقب في خمس مناسبات (رقم قياسي) بينها ثلاث مرات توالياً بين عامي 2014 و2016، ووولفرهامبتون الإنجليزي الذي بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة قارية للمرة الأولى منذ عام 1972وفي المباراة الثانية غداً ، يلتقي إنتر "وصيف بطل إيطاليا" مع باير ليفركوزن في مباراة قوية بين بطلين سابقين.وتغلب إنتر الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها عام 1998 بنتيجة 2-صفر على خيتافي في المباراة التي جمعتهما في غيلسنكيرشن يوم الأربعاء الماضي، فيما تفوق ليفركوزن حامل لقب نسخة العام 1988 على رينجرز الإسكتلندي.ويلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني بطل المسابقة عام 2009 مع بازل السويسري في غيلسنكيرشن بعد غدٍ الثلاثاء// انتهى //16:05ت م0096