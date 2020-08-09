الدمام 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم عن دفعة إضافية للشواغر للقبول في العام الجامعي 1441 / 1442هـ .وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح بأن عدد طلبات الالتحاق بالجامعة التي استقبلت عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال فترة التقديم تجاوزت 51 ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة، وقد أعلن عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول وبوقت قياسي وحسب الخطة الزمنية للقبول .ومن جانبه نوّه مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول تركي بن سليمان التركي بأن الجامعة شكلت عدة لجان وفرق عمل لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول لتقديم جميع سبل الدعم والمساندة لهم وذلك للتعريف بآلية القبول والتمكين من التقديم والتعريف بالمسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح وذلك لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول وإتمام إجراءات القبول الإلكترونية بكل يسر وسهولة دون الحاجة للمراجعة والحضور للجامعة.وبين أن الجامعة تحرص بتطبيق مبدأ الشفافية مع المتقدمين في الإعلان عن جميع الدفعات والنسب التي توقف عندها القبول عبر موقع الجامعة وقنوات التواصل الرسمية، علماً أن القبول بالجامعة يعتمد على معيار التنافس بالنسبة الموزونة وحسب الرغبات المدخلة من قبل المتقدمين والمتقدمات لتغطية جميع المقاعد الشاغرة.// انتهى //16:33ت م0104