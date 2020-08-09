الجبيل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساستقبل مسلخ الجبيل خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1441 هـ أكثر من 2160 أضحية من الضأن والإبل والبقر، وقد جرت وفق الخطة التي وضعتها البلدية، وتكثيف أعمال النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي .وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية جهزت المسلخ، وقامت بزيادة عدد العاملين والمشرفين والبيطريين لاستقبال المستفيدين من مسلخ البلدية الذي استقبل خلال فترة عيد الأضحى المبارك أكثر من 2160 أضحية، مشيرا إلى أن الإعدامات الجزئية بلغت 574 واتخذت إدارة صحة البيئة جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة في المسلخ البلدي والمطابخ المصرح لها لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي وتعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية لرفع معدلات الحماية الصحية بجانب الرقابة على أعماله بشكل يومي للتأكد من مدى الالتزام بالمتطلبات البلدية والتخلص من النفايات بالطرق الصحية وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الأضاحي .وبين بأن البلدية قامت بتكليف اثنين من الأطباء البيطريين لمتابعة المذبوحات للتأكد من خلوها من الأمراض، لافتاً الانتباه إلى استمرار معالجة و رفع المخلفات والأنقاض من السوق أولاً بأول.// انتهى //17:29ت م0114