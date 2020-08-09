محايل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واستواصل بلدية محافظة البرك أعمالها الميدانية لمواجهة موجة الأمطار التي تشهدها منطقة عسير.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله محمد الرياعي أن البلدية تكثف جهودها بكامل طاقتها في نزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات ، إلى جانب ردم وتحسين الطرق المؤدية لعدد من القرى والبلدات .وأهابت البلدية بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الخط الساخن 940.//انتهى//17:30ت م0115