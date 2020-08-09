الدمام 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساستقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عدد (27926) مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1441هـ منها (4530) بلاغاً إسعافياً لحالات مرضية وحالات حوادث بالإضافة إلى (112) بلاغاً إسعافياً تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي أن الهلال الأحمر قدم الخدمة الطبية الإسعافية ل (2017) حالة ومن ثم أسعفها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما قدم الخدمة الطبية الإسعافية ل (2507) حالات بالموقع ولم تنقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (120) حالة وفاة.ودعا جميع المواطنين و المقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) او عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، وتمنى من الجميع التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تعاق عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.// انتهى //17:47ت م0116