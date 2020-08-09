القاهرة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي لدى إغلاق تعاملات، اليوم، مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات، وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع.وربح رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر5 مليارات جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 3ر602 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية، بلغت 6ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 34ر1 % ليبلغ مستوى 52ر10962 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 01ر1 % ليبلغ مستوى 04ر1604 نقطة، و شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 15ر1 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 75ر2464 نقطة.وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 105 شركات ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 48 شركة، وحافظت 22 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.// انتهى //17:51ت م0117