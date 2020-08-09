إسلام آباد 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأعلنت باكستان اليوم تسجيل 8 وفيات، و 634 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية .وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 284120 إصابة منها 791 حالة في وضع حرج ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6082 وفاة ، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 260248 حالة .// انتهى //17:58ت م0119