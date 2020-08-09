عام / باكستان تسجل 8 وفيات جديدة و634 إصابة بفيروس كورونا
الأحد 1441/12/19 هـ الموافق 2020/08/09 م واس
إسلام آباد 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس
أعلنت باكستان اليوم تسجيل 8 وفيات، و 634 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 284120 إصابة منها 791 حالة في وضع حرج ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6082 وفاة ، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 260248 حالة .
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