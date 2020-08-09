الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.// انتهى //18:02ت م0120