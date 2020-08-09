نيودلهي 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسقضى 43 شخصًا على الأقل في انهيار أرضي كبير جرف عشرات العمال في مزرعة للشاي تقع جنوب غرب الهند.ووقع الانهيار الأرضي في ولاية كيرالا بمقاطعة إيدوكي على بعد 250 كيلومترًا من ثيروفانانثابورام الجمعة، لكن عمليات البحث والإنقاذ تعرقلت بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي أدت إلى حصول هذه الكارثة.وأفادت الشرطة الهندية أن الحصيلة الأولية لعدد القتلى التي بلغت 26 ارتفعت إلى 29 السبت قبل أن تصل إلى 43 اليوم.// انتهى //18:05ت م0121