عمّان 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بسفيرة الاتحاد الأوروبي وبسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين وبممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن.وجرى خلال اللقاء، بحث استعدادات الأردن لإيصال مساعدات الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة إلى لبنان عبر الأردن.كما تم خلال اللقاء، استعراض التطورات الإقليمية، وخصوصاً جهود منع تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارها ضم أراض فلسطينية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.// انتهى //18:06ت م0122