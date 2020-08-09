الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.//انتهى//18:07ت م0123