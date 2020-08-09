مكة المكرمة 19 ذو الحجة 1441هـ الموافق 9 أغسطس 2020م واسوقف المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم ميدانيًا على ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل في مقر مستودعات تعليم مكة المكرمة وذلك للاطلاع على سير عملية وصول جميع المقررات الدراسية موجهًا بضرورة وصول المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة قبل 4 محرم 1442 هـ من العام الدراسي الجديد، مشيداً بجهود قائدي المدارس وقائداتها على تعاونهم الذي انعكس على خطة ترحيل الكتب بكل يسر وسهولة.وحث الدكتور الزائدي الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل .كما تفقد مدير التعليم مجمع الرصيفة ومجمع النور التعليمي للبنات وهي من المشروعات الجاري تنفيذها حيث اطلع على مراحل سير العمل والإنجاز موجهًا ببذل المزيد من الجهود لضمان تسليمها في الوقت المحدد حتى تستفيد منها طالبات المنطقة بتعليم مكة.// انتهى //18:08ت م0124