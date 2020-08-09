ينبيع 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسقامت بلدية ينبع بالتعاون مع شركة كفاءة الطاقة "ترشيد" بتغيير فوانيس أعمدة الأنارة التقليدية بفوانيس موفرة للطاقة بنطاق البلدية والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية ينبع بدر بن عبد الرزاق الفقير أن البلدية تعمل على تنفيذ تخطيط طريق الأمير مقرن الذي يسهم في تعزيز السلامة المرورية من خلال تحديد مسار المركبات, حيث شغلت البلدية أعمدة الإنارة في منطقة الكورنيش الجنوبي وغرست 2000 شتلة من الزهور مختلفة الأشكال والألوان بالأحواض لإضفاء المظهر الجمالي على المدينة, إذ شمل ذلك طريق الملك عبدالله والملك خالد بالمحافظة.// انتهى //18:09ت م0125