الجزائر 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 36699 حالة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن 11 حالة وفاة جديدة سجلت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1333 حالة ، مشيراً إلى شفاء 364 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 25627 حالة.// انتهى //19:16ت م0164