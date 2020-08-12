عام / الأردن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/12/22 هـ الموافق 2020/08/12 م واس
عمّان 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1303 إصابات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 سائقي شاحنات أردنيين قادمين من الخارج، و 16 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين، مبينة تسجيل 26 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1231 حالة.
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19:16ت م
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