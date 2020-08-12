عمّان 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1303 إصابات.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 سائقي شاحنات أردنيين قادمين من الخارج، و 16 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين، مبينة تسجيل 26 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1231 حالة.// انتهى //19:16ت م0165