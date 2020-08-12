جيزان 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (152) مئة و اثنين وخمسين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.// انتهى //19:19ت م0166