عام / شرطة جازان تغرم (152) مخالفا لعدم ارتدائهم الكمامة
الأربعاء 1441/12/22 هـ الموافق 2020/08/12 م واس
جيزان 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (152) مئة و اثنين وخمسين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.
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19:19ت م
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