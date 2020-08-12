تبوك 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسالتقى المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي اليوم بالمدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس فهد بن دخيل الله المطيري وذلك بمكتبه بالمديرية .ورحب الدكتور الغامدي في بداية اللقاء بالمهندس المطيري بعدها ناقشا سبل التعاون بين الصحة والتدريب التقني من خلال تنفيذ البرامج المشتركة والمبادرات التي تعزز الوعي الصحي بين الطلاب .كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها إجراء البروتوكولات الصحية والتعامل مع فيروس كورونا وذلك لتوعوية وتثقيف الطلاب والطالبات بأهمية الوقاية من هذا الفيروس واتخاذ جميع الاجراءات والاحترازات حفاظا على الصحة العامة وعلى سلامة الطلاب والطالبات مع قرب بداية العام الدراسي القادم .// انتهى //19:20ت م0168