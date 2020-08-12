بغداد 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واساستدعت وزارة الخارجية العراقية سفير تركيا في العراق فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الخروقات والانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، وآخرها قيام طائرة تركية مُسيّرة بقصف منطقة "سيدكان" بمحافظة أربيل مركز إقليم كردستان أمس، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين عراقيين.وحمّلت المذكرة التي سلمها وكيل وزارة الخارجية العراقية إلى السفير التركي الحكومة التركية مسؤولية هذا الاعتداء الذي وصفته بالآثم، مطالبةً الجانب التركي بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه.وشددت الوزارة في مذكرة الاحتجاج على ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها المعتدية من الأراضي العراقية كافة، التي استهدفت أمس قائدين عسكريين عراقيين كانوا في مهمة ضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين.// انتهى //19:33ت م0174