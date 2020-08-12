الرباط 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير مصر لدى المغرب أشرف إبراهيم، آفاق التعاون بين الإيسيسكو ومصر في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وآخر ترتيبات المؤتمر الدولي المقرر عقده في مصر حول مكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافية.وخلال اللقاء، استعرض الدكتور المالك المبادرات والنشاطات والبرامج التي نفذتها الإيسيسكو لدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيدا بالاتفاق مع مكتبة الإسكندرية على إتاحة كنوزها المعرفية في "بيت الإيسيسكو الرقمي"، الذي يضم أيضا العديد من المحتويات في مجالات التربية والثقافة والتوعية.// انتهى //19:36ت م0175