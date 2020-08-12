مكة المكرمة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة النظافة، مخلفات البناء والهدم بمواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية، التي تأتي ضمن مبادرة معالي أمين العاصمة المقدسة "مكة بلا مخلفات بناء" لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.وأكد رئيس البلدية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، حرص أمانة العاصمة المقدسة للحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جرّاء بقايا مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص منها، مشيراً إلى إزالة طنًا من مخلفات البناء والهدم .وأفاد أن البلدية رفعت 30 سيارة متعطلة وهياكل تالفة في نطاقها الإشرافي بالمنطقة، لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، مشيراً إلى ما تشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة, مؤكدًا متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة والتصدي لجميع أشكال التشوه البصري، واستمرار العمل في إزالة السيارات المتعطلة والهياكل التالفة أولاً بأول.وثمن المالكي دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول، وإلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.من جانب آخر واصلت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة بمكة المكرمة تواصل حملتها على الباعة الجائلين وكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 55 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.وبين أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، مؤكدًا أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، التي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.وأكد حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لجميع المخالفات، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.// انتهى //19:44ت م0177