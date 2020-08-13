الداير 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واستابع محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة مع مدير عام النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع اليوم، مشاريع الطرق بالمحافظة وسبل إنجازها و معالجة المتعثر منها، بحضور رؤساء المراكز و مهندسي المشاريع وأعضاء المجلس المحلي، في إطار اللقاءات التي يعقدها لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.واستعرض الاجتماع أهم المشاريع التي تحتاج إلى صيانة والمشاريع المتعثرة، مستمعا المحافظ إلى شرح كامل من المختصين بفرع الوزارة، فيما أكد مدير عام فرع وزارة النقل أنه رُفع للوزارة بالمشاريع المتعثرة بالمحافظة، بهدف استكمالها وإعادة تأهيلها، ومواضيع صيانة الشوارع والطرق الترابية وسبل التعاون مع البلدية لضمان التكامل و سرعة مباشرة البلاغات.وعقب الاجتماع وقف محافظ الداير نايف بن لبدة مع مدير عام النقل بالمنطقة على بعض الطرق التي تعاني من مشاكل بسبب الأمطار و تحتاج إلى معالجة فورية.وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مُشددا على ضرورة معالجة مشاكل الطرق بالمحافظة، ومضاعفة الجهود والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتها المحدد، ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.// انتهى //03:53ت م0251