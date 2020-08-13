الرياض 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يصل نيوم للراحة والاستجمامأمير الرياض يستقبل سفير البوسنة والهرسكسعود بن نايف: برامج السجناء بحاجة للانتقال من الرعاية للتنميةفيصل بن خالد: برامج رؤية 2030 تركز على الشبابمحمد بن عبدالعزيز يطلع على أعمال محكمة جازانإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بإمارة القصيموزير الخارجية: المملكة ستعمل ما بوسعها حتى يتبوأ السودان مكانه الطبيعياتفاقية لدعم الأسر المنتجة بالباحةقمة الرياض للصحة الرقمية: إقامة شراكات لمواجهة الأوبئةمحافظ حفر الباطن يشيد بكفاءة رجال القوات العسكريةيد الخير السعودية تحوي اليمن صحياً وغذائياً"الجوازات" تحث على استلام الجواز في الوقت المحددإعادة تشكيل المجلس الاستشاري بشؤون الحرمينأكثر من أربعة ملايين فحص مخبري ومليوني مراجع لعيادات "تطمن"الصحة: سلامة اللقاحات وفعاليتها شرط أساسي قبل اعتمادهبكين تحذّر واشنطن من «اللعب بالنار»تشكيك أميركي في اللقاح الروسي ضد كورونااجتماع «أصدقاء السودان» يؤكد دعم الحكومة الانتقاليةبيروت تواصل البحث عن مفقوديها.. واتصالات لتشكيل الحكومة// يتبع //06:03ت م0003