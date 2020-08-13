عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/12/23 هـ الموافق 2020/08/13 م واس
الرياض 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يصل نيوم للراحة والاستجمام
أمير الرياض يستقبل سفير البوسنة والهرسك
سعود بن نايف: برامج السجناء بحاجة للانتقال من الرعاية للتنمية
فيصل بن خالد: برامج رؤية 2030 تركز على الشباب
محمد بن عبدالعزيز يطلع على أعمال محكمة جازان
إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بإمارة القصيم
وزير الخارجية: المملكة ستعمل ما بوسعها حتى يتبوأ السودان مكانه الطبيعي
اتفاقية لدعم الأسر المنتجة بالباحة
قمة الرياض للصحة الرقمية: إقامة شراكات لمواجهة الأوبئة
محافظ حفر الباطن يشيد بكفاءة رجال القوات العسكرية
يد الخير السعودية تحوي اليمن صحياً وغذائياً
"الجوازات" تحث على استلام الجواز في الوقت المحدد
إعادة تشكيل المجلس الاستشاري بشؤون الحرمين
أكثر من أربعة ملايين فحص مخبري ومليوني مراجع لعيادات "تطمن"
الصحة: سلامة اللقاحات وفعاليتها شرط أساسي قبل اعتماده
بكين تحذّر واشنطن من «اللعب بالنار»
تشكيك أميركي في اللقاح الروسي ضد كورونا
اجتماع «أصدقاء السودان» يؤكد دعم الحكومة الانتقالية
بيروت تواصل البحث عن مفقوديها.. واتصالات لتشكيل الحكومة
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