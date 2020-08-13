وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جودة الحياة ) : هذا أحد العناوين الطموحة التي ركزت عليها رؤية 2030 ، وتضع تباعا بصماتها على أرض الواقع عبر مسارات نشطة تتكامل فيها خطط كافة الوزارات ذات الصلة ، والقاطرة المهمة لكل ذلك تتمثل في الاستثمار الذي تهيأت له ولا تزال ، مقومات عديدة في كل قطاع تشريعا وتنظيما توفر بيئة محفزة وموثوقة لرأس المال المحلي والأجنبي.وأكدت : لذا يمكن القول إن خارطة التنمية المستدامة ترتكز في هذه المرحلة المهمة على مفهوم جودة الحياة بآفاق رحبة عبر المشاريع الضخمة وغير المسبوقة في تصميماتها العالمية ، ومساحاتها الممتدة على جغرافية الوطن الطموح ، وأهدافها الاقتصادية المستدامة لتقديم وجه آخر للحياة الأكثر جودة وراحة وإبهار سياحي ، وفي هذا الاتجاه تتواصل مشاريع نيوم والقدية والبحر الأحمر وآمالا ، وغيرها من مشاريع تتسع لها قائمة الطموح الوطني للمملكة بقيادتها الرشيدة حفظها الله.وختمت :وخفي هذا الاتجاه أيضا باتت المدن السعودية على موعد مع جودة الحياة بتحفيز استثماراتها ومجالاتها الواسعة ، بعد اعتماد اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية ضمن مستهدفات تطوير منظومة الاستثمار البلدي بالمدن في ظل بيئة تنافسية عادلة للقطاع الخاص ، ومن شأنها رفع جودة الخدمات والمنتجات السياحية وزيادة اسهامها في الناتج الوطني غير النفطي الذي أصبح رؤية استراتيجية لحاضر ومستقبل مفعمين بجودة الحياة.// يتبع //06:03ت م0006