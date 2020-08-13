القاهرة 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 9ر607 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 6ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية .وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 2ر0% ليبلغ مستوى 18ر10944 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 08ر0% ليبلغ مستوى 1ر 1650 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 02ر0% ليبلغ مستوى 09ر2519 نقطة .// انتهى //16:28ت م0129