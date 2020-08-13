حائل 23 ذو الحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م ‏واس ‏أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم نتيجة حركة ‏النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المنطقة للعام ‏الدراسي ‏‏1441هـ ‏. ‏وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله ‏البليهد ‏أن الحركة شملت (2724) معلماً و(1962) معلمة من ‏المتقدمين للحركة، مؤكداً حرص الإدارة على الاستعداد المبكر ‏للعام الدراسي القادم وذلك بتسديد احتياج مدارس المنطقة ‏واستقرار الميدان التعليمي.وبين أن المعلم والمعلمة يمكنهم ‏الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام نور كما يحق للمعلم ‏والمعلمة الاعتراض على نتيجة الحركة إلكترونياً عبر نظام نور ‏خلال فترة الاعتراض يوم 29-12-1441 هـ.‏// انتهـى // ‏16:34ت م0133