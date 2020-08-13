المدينة المنورة 23 ذوالحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م واسوقعت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة اليوم، اتفاقية تعاون مع مدينيات شعبية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للشباب، بحضور مدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري وبمشاركة لجنة شباب المدينة المنورة .وتهدف الاتفاقية التي تأتي ضمن مبادرات جديدة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتراثية، إلى الشراكة المجتمعية في كل ما يخدم الطرفين في جميع المجالات والارتقاء بالمستوى الثقافي وكذلك تنمية ودعم الشباب السعودي في المجال الثقافي والفني وإظهار الجانب الحِرفي الفني والاِبداعي لهم .وعبر الدكتور البشاوري بهذه المناسبة عن اعتزازه بهذ الاتفاقية التي تدعم روح المثابرة والإصرار لدى الشباب السعودي، خاصة المبدعين من الشباب في المدينة المنورة .// انتهى //16:35ت م0134