حائل 23 ذو الحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م ‏واس ‏ ‏يستقبل معرض الفنون التشكيلية الذي تنظمه جامعة حائل بالتعاون ‏مع ‏مجلس شباب المنطقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب ‏‏2020 ‏م ‏والذي دشنه مساء أمس ‏صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ‏فهد بن مقرن بن عبد ‏العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس ‏شباب المنطقة، ‏الزوار والمهتمين بالفنون التشكيلية خلال الفترة من 13 ‏حتى 15 أغسطس وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة حائل ‏.‏ويهدف المعرض إلى دعم المبدعين من طلبة الجامعة والشباب بالمنطقة، ‏والتعريف بأعمالهم، والسعي نحو انتشار الفنون التشكيلية السعودية، ‏والحرص على دعم المشاركين في المعرض، والإسهام في نشر الوعي ‏الفني .‏ودعت الجامعة الزوار مراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات ‏الخاصة بالبروتوكولات الوقائية .‏‏ // انتهـى //16:41ت م0136