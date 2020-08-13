ثقافي / معرض الفنون التشكيلية بجامعة حائل يستقبل الزوار والمهتمين بالفنون التشكيلية
الخميس 1441/12/23 هـ الموافق 2020/08/13 م واس
حائل 23 ذو الحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م واس
يستقبل معرض الفنون التشكيلية الذي تنظمه جامعة حائل بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب 2020 م والذي دشنه مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، الزوار والمهتمين بالفنون التشكيلية خلال الفترة من 13 حتى 15 أغسطس وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة حائل .
ويهدف المعرض إلى دعم المبدعين من طلبة الجامعة والشباب بالمنطقة، والتعريف بأعمالهم، والسعي نحو انتشار الفنون التشكيلية السعودية، والحرص على دعم المشاركين في المعرض، والإسهام في نشر الوعي الفني .
ودعت الجامعة الزوار مراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية .
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16:41ت م
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