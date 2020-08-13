بغداد 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأجرى وزيرالخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي السافر بطائرة مسيرة في منطقة "سيد كان" بمحافظة أربيل أمس الأول, مما أدى إلى مصرع 3 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان.وذكر بيان للخارجية العراقية نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم بأن الوزير حسين أحاط نظراءه العرب بتفاصيل هذا الاعتداء, داعيا إلى تظافرالجهود العربية إزاء التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم أنقرة بعدم تكرار هذه الاعتداءات، وسحب قواتها المُتوغّلة في الأراضي العراقية.وأفادت الخارجية العراقية في بيانها بأن الوزراء العرب أكدوا لنظيرهم العراقي دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.// انتهى //16:54ت م0138