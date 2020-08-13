الرياض 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم النسخة الثانية من معسكر طويق السيبراني بحلّته الجديدة وفق النظام عن بُعد نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم والتزاماً بالإجراءات الاحترازية بالمملكة ضد فيروس كورونا وينطلق المعسكر في نهاية هذا الشهر الجاري.وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب القني أن المملكة حققت المركز 13 على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني، وفي المقابل تحتل المرتبة 16 في الدول الأكثر استهدافاً على مستوى العالم، مؤكدًا أن الحاجة باتت ملحة لتدريب كوادر وطنية مؤهلة على أعلى المستويات وبأفضل الممارسات العالمية.ومن جهته قال المشرف العام على الأمن السيبراني في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس محمد الشمراني إن الإعداد للمعسكر مستمر منذ أشهر لضمان تحقيق أفضل النتائج للمشاركين بالمعسكر السيبراني، وتقديم أفضل تدريب في الجانبين النظري والعملي.وأضاف أن معسكر طويق السيبراني استلهم اسمه من "جبال طويق" ويهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني، وهو معسكر تدريبي تطبيقي في مجال الأمن السيبراني.ويقام المعسكر عن بُعد حيث تقدم شركة Offensive Security العالمية برنامج المعسكر بدعم من @Hack الحدث الذي يقيمه الاتحاد بالتعاون مع مؤتمر BlackHat. وبتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حيث سيتم تدريب 45 طالبًا وطالبة عن بعد في مجال اختبار اختراق الأنظمة والشبكات وتطبيقات الويب والبرمجة بلغة C لمدة 16 اسبوعًا مع توفير معامل تطبيقية وتقييم مستمر، لصقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة.وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء الطالب من جميع متطلبات معسكر طويق السيبراني يصبح خريجاً مؤهلاً بشكل تام لسوق العمل، ويتقدم على الوظائف المطروحة في معرض التوظيف القائم بعد انتهاء المعسكر، حيث ينظم الاتحاد معرضاً لعمل المقابلات الشخصية المبدئية مع جهات حكومية وقطاع خاص.// انتهى //17:27ت م0142