عمّان 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت الأردن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1320 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم من الخارج، و10 حالات محلية مخالطين لأشخاص مصابين، مبينا أنه تم تسجل 7 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1237 حالة.//انتهى//17:31ت م0143