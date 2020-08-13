الطائف 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واستأهلت أندية الاتحاد والمحيط والوحدة والثقبة إلى الدور النهائي لبطولة النخبة للتنس المقامة حالياً على ملاعب التتس بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف والمقامة بمشاركة أندية السلام والهلال والاتحاد والثقبة والمحيط والصفا والوحدة والشباب.وكانت نتائج مباريات اليوم قد أسفرت عن فوز الاتحاد على الهلال 0/3 والمحيط على الشباب 0/3 والثقبة على السلام 1/2 والوحدة على الصفا 1/2وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي بالمستوى الفني للبطولة وقال : "مباريات بطولة النخبة أظهرت مستوى فني عالي عكس مدى تطور لعبة التنس حيث جاء هذا المستوى امتداداً لبطولة المرحلة النهائية للدوري الممتاز والدرجة الأولى التي اختتمت الأسبوع الماضي حيث أكد اللاعبون جاهزيتهم الفنية لخوض المنافسات المتبقية ومدى استفادتهم من فترة التوقف اثر جائحة كورونا بمواصلة التمارين المنزلية والاستفادة من الدروس العملية التي قدمها الاتحاد من خلال حساب الاتحاد في تويتر".وأثنى العجاجي على المستوى الفني الذي قدمه حكام المرحلة النهائية للدوري الممتاز والدرجة الأولى وبطولة النخبة الحالية، متمنياً التوفيق للجميع .// انتهى //23:17ت م0215