الأحساء 23 ذو الحجة 1441 الموافق 13 أغسطس 2020 م واسصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2020 - 2021م وذلك بعد الفوز الذي حققه، مساء اليوم، أمام ضيفه الأخدود بنتيجة 1 مقابل صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي هجر بمحافظة الأحساء في مباراة مؤجلة من مباريات الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الثانية.وجاء هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والعشرون نفذها راشد السالم في شباك الأخدود.وبهذه النتيجة رفع هجر رصيده النقطي إلى تسع وأربعون نقطة محققاً المركز الأول في مجموعته قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري، كما تأهل هجر كطرفاً أول في المباراة النهائية لدوري الدرجة الثانية والتي تقام على ملعب نادي هجر .// انتهى//23:57ت م0220