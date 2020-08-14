عرعر 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسبدأت صحة الحدود الشمالية في تشغيل قسم الفيروسات (PCR) في المختبر الإقليمي بعرعر وتفحص 59 عينة كورونا بنسبة تطابق 100% بالنتائج مع المختبر الإقليمي بالمدينة المنورة تمهيداً لفحص العينات بمدينة عرعر.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن قسم الفيروسات المستجدة PCR سيسهم - بإذن الله - في سرعة ظهور النتائج للمصابين بكورونا بحد أقصى 6 ساعات للمصابين، مما يؤدي إلى سرعة التقصي الوبائي للحالات المخالطة للمصابين بطاقة قصوى تصل إلى 400 فحص كورونا يومياً.// انتهى //00:09ت م0222