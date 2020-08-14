جيزان 23 ذو الحجة 1441هـ الموافق 13 أغسطس 2020م واسعقدت اللجنة السياحية بغرفة جازان اجتماعها الثالث, بحضور مدير إدارة اللجان بالغرفة سليمان المسعودي, ورئيس اللجنة خالد حكمي وأعضاء اللجنة.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الأطر العامة لمهام وأعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم المستثمرين في القطاع السياحي بالمنطقة، والسبل الكفيلة باستحداث برامج وأنشطة تعزز من حضور القطاع السياحي والتكامل بين فرعيه الخاص والعام.و استعرض المجتمعون مدى الإقبال على البرامج السياحية والتعاون مع المرشدين والمكاتب السياحية لخلق فرص عمل في القطاع السياحي، بالإضافة للتواصل مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لمعرفة البرامج والأنشطة السياحية التي ستقام بالمنطقة خلال الفترة القادمة، سعياً لتوحيد الجهود وتعزيز القطاع السياحي في المنطقة.// انتهى //00:26ت م0224