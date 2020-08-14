جيزان 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتور هيثم فقيه أن عيادات طب الأسنان حققت نجاحات متعددة في خدمة المجتمع، انطلاقا من دور الجامعة في تنمية الإنسان والمكان، موضحا أن عيادات الكلية البالغة 287 عيادة استقبلت خلال عام 2019 أكثر من 50 ألف مراجع.وبين أن العيادات تقدم خدماتها في عدة تخصصات تشمل جراحة" الفم وعلاج اللثة، وحشوات الأسنان، والتقويم وطب أسنان الأطفال، والتركيبات والأشعة التشخيصية".وأضاف الدكتور فقيه أن العيادات فتحت خلال العام الماضي 10.563 ملفا، منها 5.823 ملفا للرجال، و 4.735 ملفا للنساء، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات 50.605 مراجعين، منهم 27.522 مراجعا، و 23.083 مراجعة.وأشاد بحرص أساتذة الكلية من أطباء استشاريين وأطباء امتياز على تقديم الخدمات العلاجية ضمن المهام المناطة بهم داخل العيادات وعملهم الدؤوب لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، إلى جانب مايقدمه منسوبو الكلية من مبادرات تثقيفية وتوعوية، من خلال نشر ثقافة صحة الفم بتنفيذ زيارات ميدانية لمدارس التعليم العام بمنطقة جازان، من خلال إطلاق "قوافل طب الأسنان"، التي نفذتها الكلية بدعم وتوجيه من معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.// انتهى //00:37ت م0226