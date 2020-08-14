الكويت 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسقال رئيس مركز التواصل الحكومي بدولة الكويت الناطق باسم الحكومة طارق المزرم إن قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر اليوم بالإبقاء على حظر التجول الجزئي في البلاد يستهدف تمكين السلطات الصحية من مراقبة الوضع الوبائي ومعدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أن يتم مراجعة القرار الخميس الموافق 20 - 8 - 2020.وأضاف المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد (عن بعد) اليوم عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن السلطات الصحية حريصة على المرونة في التعامل مع قرارات ومراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.وأوضح أن السلطات الصحية سمحت بمزاولة بعض الأنشطة المدرجة سلفاً في المرحلة الخامسة والأخيرة، خلال المرحلة الرابعة المقرر العمل بها ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، لكنها رأت ضرورة الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية إذ "لا نود بلوغ مرحلة صحية تنفلت بها الأمور".// انتهى //01:10ت م0227