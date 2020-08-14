الدمام 23 ذو الحجة 1441 الموافق 13 أغسطس 2020 واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أمس، تدريباته على صالة وزارة الرياضة في المنطقة الشرقية بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا استعدادًا لكأس آسيا لكرة والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".وخضع اللاعبين إلى تمارين لياقية وبدنية مكثفة بهدف رفع المعدل اللياقي، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على نصف الصالة.// انتهى //01:25ت م0228