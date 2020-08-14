طرابلس 24 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق مع السفير جوزيبي بوتشيني ،موضحه انه تم بحث مستجدات الوضع الميداني في سرت والجفرة والآليات الممكنة للتوجه إلى الحل السياسي، كما استهدف إطلاع الحكومة الإيطالية بدور إيجابي في الأزمة الليبية، والعلاقات بين البلدين وأوجه تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.وأشارت الصحف إلى جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا ، مبينة إنه جرى إقامة جسور جوية وبحرية مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لضمان توريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن، ويأتي ذلك في إطار تعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة، والمتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.ونوهت الصحف إلى اجتماع وكيل وزارة الداخلية خالد مازن ، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير إدارة أمن المنافذ ، موضحة أن الاجتماع لمناقشة دراسة إعادة فتح الحدود والترتيبات الخاصة بإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد، وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس،مناقشة الترتيبات المفترض اتخاذها لمواجهة وباء فيروس كورونا.وتناولت الصحف إعلان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الزاوية غرب ليبيا، باستقالة جماعية من الجماعة، معتبرين أن فرعها بالمدينة منحل من تاريخ اليوم 13 أغسطس 2013، موضحين أن قراراهم «استجابة لنداء الكثير من المخلصين من أبناء الوطن بشأن عدم ترك فرصة لمن يتربص بنا كشعب أراد الحرية وإقامة دولة مدنية.ونقلت تصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، إن الجولة المقبلة من المشاورات الوزارية الروسية-التركية بشأن ليبيا، يجب أن تعقد في موسكو في الوقت المناسب للطرفين في أغسطس-سبتمبر من هذا العام، مشيرة إلى توصل الطرفين الروسي والتركي إلى اتفاق من حيث المبدأ حول موعد الجولة المقبلة من المشاورات .وعرجت الصحف على تصريحات الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن هناك عدد من الجهات الفاعلة، لا تزال تعمل على تأجيج الصراع في ليبيا، مُجددًا استمرار جهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل سياسي طويل الأمد يعيد ليبيا إلى الأمن والاستقرار، كما كانت قبل أحداث عام 2011م.// انتهى //07:00ت م0004