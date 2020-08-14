سول 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا التي انتقلت محليا، وهي أعلى زيادة محلية منذ مارس الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 18 حالة فقط قادمة من الخارج من أصل 103 حالة جديدة.يشار إلى أنه من إجمالي 14 الفا و 873 إصابة مؤكدة في البلاد، هناك 2618 حالة قادمة من الخارج، وفقًا لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.// انتهى //07:05ت م0006