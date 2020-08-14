سيئول 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل التداول بسوق الأسهم الكورية اليومية ارتفع لأكثر من 30% هذا الشهر مقارنة بيوليو، ما يُعزى إلى حركة الأسهم الإيجابية المدفوعة بالسيولة.ويُرجح مراقبو السوق هذا الارتفاع إلى وضع السوق المدفوع بالسيولة والمتمركز حول مستثمري التجزئة.وأغلقت البورصة على ارتفاع للجلسة التاسعة على التوالي يوم امس الخميس، مع تسجيل مؤشر كوسبي أعلى مستوياته السنوية بشكل مستمر.وبلغ متوسط حجم التداول المشترك بالبورصتين الرئيسية والفرعية -كوسبي وكوسداك- 31.2 تريليون وون (26.3 مليار دولار) يوميا في أول 13 يوما من أغسطس، ارتفاعا بنسبة 31% مقارنة بالشهر الماضي، وفقا لبيانات من بورصة كوريا.// انتهى //07:08ت م0007