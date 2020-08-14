الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى الاستقلال.أمير الرياض يستقبل رئيسة الجامعة الإلكترونية ويعزي في وفاة اختصاصي التمريض.سعود بن نايف: برامج السجناء بحاجة للانتقال من الرعاية للتنمية.44926 مكالمةً للهلال الأحمر بنجراناتفاقية لدعم الأسر المنتجة في الباحة.فيصل بن خالد: برامج رؤية 2030 تـركز عــلى الشــباب.فيصل بن مشعل: القصيم سلة غذاء المملكة.أمير الجوف يتفقد مشروعات خِدمية وصحية وسياحية في دومة الجندل.ليتـوانيــا: «حـزب الله» يستخدم طرقاً إرهابية.القوات الإيرانية تعتدي على ناقلة نفط بالخليج العربي.الحكومة اليمنية تحذر مجدداً: «صافر» تهدد العالم.اللـيرة التركية إلى قـاع جديد.2.9 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خلال يوليو.استحداث إدارة للوقاية البيئية لسلامة قاصدي المسجد الحرام.محافظ حفر الباطن يشيد بكفاءة رجال القوات العسكرية.تعليم الرياض يكمل جاهزية العودة للمدارس.سلطان بن سعود يحذر من مخاطر استعمال الهرمونات على الإبل.كامالا هاريس: يجمعنا بالرياض أهداف ومصالح مشتركة.خـبـراء سـودانـيـون: دعــم الرياض للخرطوم مستمر ومتنوع.لبنان: مخاوف من إعادة إنتاج النظام.// يتبع //08:25ت م0010