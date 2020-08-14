القاهرة 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعراب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل على إيقاف ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.وأشارت إلى المباحثات الهاتفية بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، وتناولت آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية، إذ صادق مجلس النواب اللبناني على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت.ونشرت في الإطار ذاته تحذير رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من أن بلاده يحتضر ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، مشيرًا إلى الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.وتناقلت تأكيد قيادة العمليات المشتركة في العراق أن القوات الأمنية قادرة على الدفاع عن أمن البلاد ضد أي اعتداءات خارجية، ومطالباتها تركيا بحل مشكلاتها بعيدًا عن الأراضي العراقية.وعرجت صحف مصر على ما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، عن عمليات نقل إرهابيين من معسكرات في منطقة القرن الأفريقي تقوم بها تركيا إلى مصراته.// انتهى //08:32ت م0012