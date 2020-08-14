القاهرة 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 9ر10 مليارات جنيه ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 9ر607 مليارات جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 17ر1% ليسجل مستوى 18ر10944 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 9ر3% ليبلغ مستوى 1ر1650نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 38ر3% ليبلغ مستوى 09ر2519 نقطة .وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 5ر12 مليار جنيه من خلال تداول 523ر2 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 6ر 85% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 6ر7%، والعرب على 8ر 6%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 5ر291 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 2ر17 مليون جنيه .// انتهى //12:13ت م0041