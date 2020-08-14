بيروت 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسالتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم في القصر الحكومي في بيروت مساعد وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل الذي يزور لبنان حاليًا.وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحة اللبنانية وسبل تقديم العون للبنان لمساعدته على مواجهة تداعيات انفجار بيروت.// انتهى //12:14ت م0043