إسلام آباد 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات المتحدث العسكري الباكستاني اللواء بابر افتخار الذي أكد بأن باكستان وشعبها يفتخرون بعلاقتهم مع المملكة العربية السعودية، ولا يستطيع أحد أن يشك في مركزية المملكة على مستوى الأمة الإسلامية.واهتمت باحتفال باكستان حكومة وشعباً اليوم بالذكرى السنوية ليوم استقلالها الذي يصادف الرابع عشر من أغسطس.وعرجت إلى اتفاق باكستان وأوزباكستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور الثنائي إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وسلطت الضوء على تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان، إذ سجلت 753 إصابة جديدة، و10 حالات وفاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وأخبرت عن مقتل شخص جراء تفجير استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة "تُربت" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأشارت صحف باكستان إلى تسجيل الهند ارتفاعًا قياسيًا بالإصابات بفيروس كورونا، ومقتل أكثر من 200 شخص جراء الفيضانات في الصين، وإقدام مجموعة من المسلحين في أفغانستان على إحراق مدرسة حكومية في إقليم تاخار الأفغاني.// انتهى //12:18ت م0044